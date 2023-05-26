Происшествия 26 мая 2023, 18:48 Пожар на складе с пряжей в Ростове-на-Дону ликвидировали Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону

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Открытое открытое горение на складе с пряжей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону ликвидировали. Кадры тушения огня опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

Из-за возгорания на складе в небо поднялся столб черного густого дыма. Спасателям пришлось использовать лестницу, чтобы ближе подобраться к месту распространения огня.

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«В 17:48 пожар локализован на площади 800 квадратных метров. В 18:00 — ликвидация открытого горения», — отметили в министерстве.

Информацию о ликвидации горения подтвердил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Ликвидировано открытое горение на складе по улице Вавилова, 60», — отметил он.

Ранее мэр города сообщал о том, что огнеборцы старались не допустить распространения пожара на трехэтажное административное здание рядом с горящим складом. Людей из офисных помещений эвакуировали.

Информация о возгорании на складе с пряжей появилась днем 26 мая. Сначала огонь распространился на площади 400 «квадратов», затем пламя охватило 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.