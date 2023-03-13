Подмосковье 13 марта 2023, 09:27 Свыше 5 тысяч рабочих мест появится на восстановленном складе Ozon в Истре

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Реконструкция складов Ozon началась в Истре. Застройщик получил разрешение на работы от Минжилполитики Подмосковья.

В ходе реконструкции восстановят складские здания № 2 и 3. Площадь работ превысит 100 квадратных метров. Там появится свыше 5,6 тысячи рабочих мест.

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В проект инвестируют свыше 3,5 миллиарда рублей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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