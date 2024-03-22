Важное 22 марта 2024, 22:20 «Кровавый теракт». Захарова призвала мир осудить стрельбу в Crocus City Hall Захарова: мировое сообщество обязано осудить преступление в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Мир обязан осудить теракт, который произошел в Crocus City Hall. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — написала она.

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По ее словам, в министерство иностранных дел поступают звонки из разных стран мира. Их совершают обычные граждане, которые выражают свои соболезнования.

«И словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — подчеркнула дипломат.

Как напомнила Захарова, российские власти уже заявили, что бросили все силы на спасение людей.

Неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». На месте работают представители экстренных службы. Также туда прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он сообщил, что 21 человек получил ранения. Четыре из них находятся в тяжелом состоянии.