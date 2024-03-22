Важное 22 марта 2024, 22:17 Андрей Воробьев сообщил о происходящем в Crocus City Hall

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Случившееся в Crocus City Hall — настоящее трагедия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он находится на месте ЧП в Красногорске.

«Произошла трагедия. Мы здесь — в „Крокусе“. Работают пожарные. Площадь возгорания заметная. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных», — сказал губернатор.

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В региональном главке МЧС сообщили, что для тушения пожара в здании концертного зала задействовали авиацию. Сброс воды осуществляют два вертолета. Еще один готовят к вылету.

Стрельбу в Crocus City Hall открыли перед началом концерта группы «Пикник». Точные данные о случившемся и все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают экстренные службы, СОБР, ОМОН, десятки бригад скорой помощи.