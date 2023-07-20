20 июля 2023, 01:39
Красный Ferrari влетел в забор на улице 1905 года в Москве
Источник «360»: автомобиль Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в Москве
В Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari. Иномарка влетела в забор на улице 1905 года, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
Пострадавших при ДТП, по данным источника, нет.
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Из автомобиля на дорогу вытекло топливо. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить все детали и причины аварии.
В социальных сетях очевидцы опубликовали видеозаписи с места ДТП. На них видно, что передняя часть иномарки смята.
В конце апреля автомобиль такой же марки, но без номеров влетел в столб в Москве. ДТП произошло на Рублевское шоссе. За рулем спортивного авто была девушка, она получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.
В августе прошлого года на Симферопольском бульваре в Москвы Ferrari влетел в Lexus. Итальянский спорткар врезался в правый бок Lexus, когда иномарка поворачивала налево. Две машины получили механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП не было.
ДТП
Полиция
Москва 2023
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