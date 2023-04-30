30 апреля 2023, 07:47
Ferrari без номеров врезался в столб на Рублевском шоссе в Москве
Источник «360»: девушка за рулем Ferrari влетела в столб на Рублевском шоссе в Москве
Автомобиль Ferrari без номеров влетел в столб в Москве. Авария произошла на Рублевское шоссе. Девушка, которая вела гоночный автомобиль, получила травмы. Об этом сообщил источник «360».
«ДТП произошло на Рублевском шоссе, недалеко от дома № 62. Ferrari без номеров врезался в столб. За рулем спорткара находилась девушка, она получила травмы», — уточнил источник.
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По его словам, девушка-водитель уехала в больницу.
В августе 2022 года на юге Москвы, произошла резонансная авария, участниками которого стали Ferrari и Lexus. Итальянский спорткар влетел в правый бок Lexus, когда иномарка поворачивала налево.
ДТП
Москва 2023
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