Ferrari разбили в ДТП на юге Москвы

На Симферопольском бульваре в Москве случилось ДТП с участием двух машин. Дорогу не поделили Ferrari и Lexus, сообщил источник «360» в экстренных службах. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД.

В результате столкновения повредилась передняя левая часть итальянского спорткара. Машина перекрыла одну полосу, ее окружила толпа очевидцев происшествия.

«Зажатых нет, разлива топлива нет», — рассказал источник. По его словам, на месте работает бригада скорой помощи. Медики осматривают участников ДТП. Вскоре на место прибудет служба для уборки проезжей части.

«В 12:40 там произошло столкновение двух автомобилей. Машины получили механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП», — рассказали «360» в полиции. Правоохранители организовали проверку по факту аварии.

В начале июля в центре Москвы столкнулись три машины — Kia, Mercedes и Ferrari. Все случилось на Большой Грузинской улице. По информации правоохранителей, в результате ДТП никто не пострадал.

В тот же день в столице случилась еще одна авария с участием редкого авто. Дорогу с такси не поделил водитель американской Tesla. После столкновения автомобили вылетели на тротуар. Пострадал водитель такси. На место прибыли медики, они госпитализировали мужчину.