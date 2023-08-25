Происшествия 25 августа 2023, 01:59 «Кожа несвежая». Появились кадры из самолета Пригожина перед последним вылетом «РВ»: в Сети появилось видео из самолета Пригожина, снятое перед вылетом Freepik

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В Сети появилось видео, на котором потенциальный покупатель осматривает самолет Embraer Legacy. Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждают, что ролик сняли в салоне самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который разбился в тот же вечер.

Военкоры написали, что предполагаемых покупателей на борт воздушного судна провел второй пилот, который погиб при крушении самолета. Покупательница снимала салон самолета, попутно комментируя состояние интерьера.

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«Кожа несвежая, надо заменить», — слышен за кадром женский голос.

Судя по комментариям, состояние бизнес-джета потенциального покупателя вполне удовлетворило.

Самолет Embraer Legacy разбился вечером 23 августа. На борту было 10 человек, в том числе и владелец судна Евгений Пригожин. Очевидцы зафиксировали на видео момент падения самолета и рассказали о двух взрывах. Крушение самолета Пригожина изучит следователь по особо важным делам.