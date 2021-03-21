В Москве кот спас маленького ребенка, который остался запертым в квартире со своей умершей мамой, написали СМИ. Животное продолжало громко пищать, даже когда у девочки закончились силы плакать и она почти погибла.

Ребенок, родившийся в январе прошлого года, оказался заложником обстоятельств. 38-летняя мать сообщила родным, что планирует поехать с маленькой дочерью за город. Однако все последующие дни до нее было невозможно дозвониться. Сначала родственники списывали это на плохую связь на даче, но в субботу бабушка маленькой девочки попросила членов семьи съездить в Подмосковье, где у них находился участок. Сама же она поехала к дочери на Планетную улицу, рассказал «МК».

Она не смогла попасть в квартиру, но, стоя с другой стороны двери, услышала, как неистово пищал домашний любимец, которого женщина всегда брала с собой в поездки. Пожилая женщина почувствовала неладное, поэтому позвонила слесарю. Он сразу обратил внимание на запах, исходивший из-за запертой двери, поэтому порекомендовал вызвать и врачей. Однако помочь женщине не смогли, она была мертва уже минимум четыре дня. Однако маленькая девочка была жива. Она была в крайне истощенном состоянии, ее доставили в реанимационное отделение детской поликлиники.

Жители дома рассказали, что часто видели женщину нетрезвой. Дочку погибшей женщины возьмут на воспитание бабушка с дедушкой. Родные надеются, что позволят забрать и кота, спасшего девочке жизнь.

Причину смерти женщины выяснят судмедэксперты.