Кот разбудил дальнобойщиков настойчивым сигналом. Видео

В Америке дальнобойщики на стоянке проснулись раньше времени. В одной из машин кот решил привлечь к себе внимание. Он несколько минут беспрерывно сигналил, усевшись на клаксон.

Видео появилось в социальных сетях. Его снял один из недовольных дальнобойщиков. В кадр попал кот, где был его хозяин — неизвестно. Но на водительском сиденье находился только питомец. Звук был настолько пронзительным, что разбудил, вероятно, всех в округе.

«Ты смеешься? Какого черта? Хорошо-хорошо. Мы проснулись, спасибо! Все, иди отсюда!» — прокричал возмущенный водитель соседнего большегруза.

На этом видео обрывается. Получилось ли согнать назойливого кота, навсегда останется загадкой.

В начале марта спящий кот сорвал отправление поезда в Лондоне. До отправления пассажирского поезда в Манчестер оставалось всего полчаса, когда на крыше состава заметили полосатого кота, который залез туда, чтобы наконец-то поспать. В результате пассажиров отправили на другой поезд. А кота доставали еще 2,5 часа. Пока спасательная операция не была завершена, вагоны не тронулись.