Важное 09 декабря 2022, 06:48 Магазин OBI загорелся на Ленинградском шоссе МЧС: пожар произошел у ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе

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В Подмосковье на Ленинградском шоссе начался пожар. Загорелась кровля магазина OBI, рассказали «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Диспетчерская служба приняла вызов в 05:58. Приехав на место, пожарные увидели возгорание кровли на территории гипермаркета OBI на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты работают на месте.

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Пожар начался утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе. МЧС присвоило ему третий ранг сложности, рассказал Telegram-канал «112». Местные жители сняли на видео открытый пламя над правой частью здания, где находится гипермаркет OBI. Спустя время огонь перешел дальше и занял 17 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля, послышались громкие хлопки.

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