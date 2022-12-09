09 декабря 2022, 06:48
Магазин OBI загорелся на Ленинградском шоссе
МЧС: пожар произошел у ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе
В Подмосковье на Ленинградском шоссе начался пожар. Загорелась кровля магазина OBI, рассказали «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Диспетчерская служба приняла вызов в 05:58. Приехав на место, пожарные увидели возгорание кровли на территории гипермаркета OBI на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты работают на месте.
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Пожар начался утром 9 декабря в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе. МЧС присвоило ему третий ранг сложности, рассказал Telegram-канал «112». Местные жители сняли на видео открытый пламя над правой частью здания, где находится гипермаркет OBI. Спустя время огонь перешел дальше и занял 17 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля, послышались громкие хлопки.
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Химки
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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