Появились кадры с места отравления жителей пятиэтажки в Москве

В распоряжении «360» оказались кадры московской пятиэтажки, где несколько человек отравились из-за утечки газа. По данным источника, пострадали двое —их госпитализировали. Также плохо стало врачам, которые приехали по вызову в квартиру к пострадавшим.

Спасатели выдвинулись на улицу 40 лет Октября в Москве, где жителям дома стало плохо после отравления, сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

«Одна автоцистерна уже выехала на место. Визуально признаков возгорания не обнаружено. Пока разведка», — рассказали в министерстве.

На кадрах видно, что к дому приехали спасатели и медики. Территорию вокруг дома оцепили сигнальной лентой. По данным источника «360», на месте организовали штаб по координации действий.

«В штаб включены представители местной управы и представители скорой. На данный момент три жильца из квартиры <…> на пятом этаже находятся в скорой, диагноз устанавливается», — сообщил источник «360». Он добавил, что медики также проводят осмотр жильцов других квартир.

По данным источника, в одном из-подъездов обнаружили превышение СО. Сейчас специалисты проверяют подъезд и квартиры с помощью газоанализатора.

Об отравлении неизвестным веществом стало известно около получаса назад. Трем жителям дома стало плохо, они вызвали скорую помощь. На место прибыли медики — они тоже почувствовали признаки отравления. Из подъезда эвакуировали десятки человек.