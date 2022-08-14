Двух человек госпитализировали после отравления неизвестным веществом в Москве

На место отравления двух жителей пятиэтажки в Люблино выехал заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В ведомстве пообещали взять ситуацию на контроль.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств госпитализации двух человек из квартиры жилого дома на улице 40 лет Октября», — сообщили в надзорном ведомстве. Специалисты проверят соблюдение жилищных прав жильцов этого дома.

Около 21:00 жители квартиры на пятом этаже почувствовали недомогание. Они вызвали скорую помощь. Прибывшим на место врачам также стало плохо. Экстренные службы решили эвакуировать жителей всего подъезда. По предварительным данным, люди отравились неизвестным веществом.