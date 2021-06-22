Компания подростков попала в смертельное ДТП в Бурятии

Шестеро подростков попали в смертельное ДТП в Кижингинском районе Бурятии. Жертвой аварии стала девочка-подросток, сообщили «360» в ГИБДД республики.

По данным ведомства, во вторник, около 18:00 по местному времени, компания подростков ехала в автомобиле Toyota Harrier. Смертельные травмы получила одна девочка.

Остальных детей доставили в больницу для обследования. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

В апреле компания подростков, которым было по 14-15 лет, попала в ДТП в Новочеркасске. Машиной управлял школьник, по предварительным данным, он не справился с управлением. Автомобиль протаранил дерево. Пять человек погибли на месте. Шестого пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому.

При проверке правоохранители установили, что перед гонками, которые школьники устроили по ночному городу, им купили шесть литров пива.

В мае 14-летний подросток в Оренбуржье решил прокатиться с двумя своими друзьями на Lada Granta. В итоге они попали в аварию. Один из приятелей погиб. Ему было 12 лет.