Полиция Новочеркасска нашла мужчину, который купил подросткам пиво перед ДТП

Полиция Новочеркасска установила, кто купил пиво подросткам, разбившимся насмерть на машине. Ему за это грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчина купил погибшим ребятам шесть литров пива, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

Следствие установило, что мужчина 1999 года рождения купил подросткам четыре бутылки пива по 1,5 литра в магазине «Пятерочка». По словам источника, его попросила купить алкоголь одна из девушек.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей.

В ночь на 18 апреля шестеро подростков, которым было по 14-15 лет, на автомобиле врезались в дерево. Пятеро погибли на месте, шестой школьник находится в коме. В крови подростков был найден алкоголь. По погибшим ребятам в городе 20 апреля администрация объявила траур. В этот день приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия, а в школах провели профилактические беседы с учениками и родителями.