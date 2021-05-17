Подросток в Оренбуржье решил прокатиться с друзьями и устроил смертельное ДТП

В Оренбургской области 14-летний подросток решил прокатить двух своих друзей на Lada Granta, что закончилось смертельной аварией. Один из ребят погиб, сообщили на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло в ночь на понедельник. По данным полиции, несовершеннолетний за рулем отечественной машины двигался по автодороге Каргала — Архангеловка и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

От полученных травм на месте скончался 12-летний пассажир. Сам водитель и еще один 15-летний подросток были доставлены в больницы Оренбурга с травмами различной степени тяжести. Полицейские и следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства.

В Красноярском крае в начале мая легковушка ВМW сбила мотоцикл «Урал», на котором ехали трое подростков. Ребята получили тяжелые травмы. По версии полиции, виновником аварии стал малолетний водитель мотоцикла, не уступивший дорогу иномарке.

В Балашихе в прошлый четверг 13-летняя девочка пострадала, попав под колеса машины аварийной службы. В МВД сообщили «360», что проводят проверку по факту случившегося.