Происшествия 21 марта 2023, 07:55 Комментарии излишни. Власти Крыма показали американскую лопасть сбитого в Джанкое беспилотника Советник главы Крыма Крючков показал лопасть беспилотника, который атаковал Джанкой

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Украинские войска попытались атаковать техникум в Джанкое при помощи беспилотника американского производства. Советник главы Крыма Олег Крючков показал в Telegram-канале лопасть сбитого аппарата с маркировкой фирмы-изготовителя.

«Это лопасть пропеллера беспилотника, который атаковал джанкойский техникум. Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни», — написал он.

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Система ПВО сработала ночью 21 марта. Олег Крючков заявил, что летательные аппараты нацелили на гражданские объекты — один сбили над техникумом в Джанкое, и он упал между учебным корпусом и общежитием, остальные настигли над жилыми районами. Кроме взрывчатки каждый из них начинили шрапнелью.

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Советник главы Крыма опроверг слухи о том, что аппараты повредили железную дорогу и транспортную инфраструктуру. По его словам, в доме, который повредили обломки, все живы. Жильцы спасли питомца — морскую свинку.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадал один человек. Мужчину с осколочными ранениями увезли в больницу.