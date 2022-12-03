Происшествия 03 декабря 2022, 13:13 Комиссия выяснит, пригоден ли для проживания пострадавший от взрыва дом под Астраханью Губернатор Бабушкин поручил проверить состояние взорвавшегося дома в Астраханской области Игорь Бабушкин / Telegram

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Поврежденную взрывом газа пятиэтажку в городе Камызяк обследуют на предмет возможности проживания в доме, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. На заседании оперштаба он поручил подготовить техническое заключение, сообщил ТАСС.

Глава региона призвал подготовить все необходимое для проведения ремонта — стеклопакеты, двери и строительные материалы. Если условия безопасности позволяют, жителей поврежденной пятиэтажки нужно как можно скорее вернуть в свои квартиры.

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«Мы должны в кратчайшие сроки, буквально день-два, обеспечить и закрыть контур тепловой, и обеспечить им возможность дальнейшего нормального продолжения жизни в этом доме», — отметил Бабушкин. Он добавил, что если технические условия сделать это не позволяют, необходимо срочно решить вопрос с размещением жильцов здания.

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В ночь на 3 декабря на пятом этаже жилого дома случился взрыв. Хозяина квартиры госпитализировали. В областном МЧС рассказали, что его причиной стал газовый баллон. Очевидица рассказала «360», что пятиэтажку «пошатнуло». Выбитые стекла повредили припаркованные рядом с домом автомобили.