Происшествия 12 февраля 2024, 17:14 Комиссия проведет проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьеве Прокуратура проведет проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьеве РИА «Новости»

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В аэропорту Шереметьево организовали специальную комиссию для расследования обстоятельств столкновения самолета с пассажирским трапом. Об организации проверки сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Вечером 11 февраля около 20:40 при перемещении воздушного судна к месту стоянки крыло самолета компании «Аэрофлот», прилетевшего из Баку, столкнулось с самоходным пассажирским трапом, подготовленным для посадки пассажиров прибывшего рейса. Происшествие не оказало влияния на работу аэропорта, никто не пострадал, однако самолет получил серьезные повреждения.

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Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента. Началась оценка действий работников аэропорта и технического состояния воздушного судна.

Ранее опоздавший мужчина разбил стекло на стойке «Победы» в Шереметьеве. Пассажир появился в воздушной гавани спустя час после завершения регистрации на рейс в Пермь.