Происшествия 12 февраля 2024, 11:19 Самолет столкнулся с передвижным трапом в Шереметьеве Самолет зацепил крылом самоходный трап после посадки в аэропорту Шереметьево РИА «Новости»

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Самолет, севший в Шереметьеве, зацепил крылом автотрап, когда его буксировали на место стоянки после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел после посадки, когда тягач транспортировал самолет к месту высадки людей. Во время аварии в самолете находились пассажиры. Воздушное судно получило довольно серьезные повреждения и нуждается в ремонте. Пострадавших нет.

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В пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили, что столкновение произошло вечером 11 февраля при буксировке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Баку. Происшествие не повлекло задержек в отправлении авиарейсов.

В конце января самолет с неисправным двигателем едва не вылетел из Улан-Удэ в Москву. Проблему обнаружили при разгоне лайнера на взлетной полосе. Почти 200 пассажиров, из них четверо детей, высадили и отправили обратно в терминал.