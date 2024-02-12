Происшествия 12 февраля 2024, 13:47 Опоздавший пассажир разбил стекло на стойке «Победы» в Шереметьеве Shot: разбившего стекло на стойке «Победы» пассажира задержали в Шереметьеве РИА «Новости»

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Буйный пассажир устроил скандал на стойке представительства авиакомпании «Победа» в московском аэропорту Шереметьево. Так мужчина отреагировал на отказ в регистрации на рейс из-за собственного опоздания. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов сообщения, пассажир появился в воздушной гавани спустя час после завершения регистрации на рейс в Пермь. Узнав, что на самолет ему не попасть, мужчина устроил скандал.

Он подошел к стойке представительства авиакомпании и вступил в конфликт с сотрудниками. В какой-то момент пассажир схватил стойку ограждения и разбил стекло. Shot опубликовал видео с места происшествия.

От разлетевшихся осколков никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали буйного пассажира и завели против него административное дело за уничтожение или повреждение чужого имущества.

В начале февраля пьяный пассажир устроил скандал на борту самолета «Победы», вылетавшего из Перми в Сочи.

Нетрезвый мужчина во время посадки ругался с бортпроводниками и угрожал прибывшим на место сотрудникам полиции. Скрутить дебошира и вывести его из самолета стражам порядка помог еще один пассажир. В результате вылет рейса задержался на 30 минут.