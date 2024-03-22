22 марта 2024, 22:50
Колокольцев прибыл к месту теракта в Crocus City Hall
МВД: Министр Колокольцев прибыл к месту теракта в Москве
На место теракта в Crocus City Hall прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Министр внутренних дел… незамедлительно прибыл на место террористического акта», — указали в сообщении.
Реклама
Сейчас Колокольцев получает доклады об обстановке в режиме реального времени.
Первых пострадавших при стрельбе и пожаре в Crocus City Hall доставили в медучреждения Москвы.
На месте происшествия работают более 50 бригад скорой помощи и медицины катастроф. В правительстве сообщили, что для оказания помощи пострадавшим задействуют все медицинские ресурсы Подмосковья, Москвы и федеральных центров.
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама