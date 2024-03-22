Важное 22 марта 2024, 22:50 Колокольцев прибыл к месту теракта в Crocus City Hall МВД: Министр Колокольцев прибыл к месту теракта в Москве Телеканал «360»

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На место теракта в Crocus City Hall прибыл министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Министр внутренних дел… незамедлительно прибыл на место террористического акта», — указали в сообщении.

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Сейчас Колокольцев получает доклады об обстановке в режиме реального времени.

Первых пострадавших при стрельбе и пожаре в Crocus City Hall доставили в медучреждения Москвы.

На месте происшествия работают более 50 бригад скорой помощи и медицины катастроф. В правительстве сообщили, что для оказания помощи пострадавшим задействуют все медицинские ресурсы Подмосковья, Москвы и федеральных центров.