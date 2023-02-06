Важное 06 февраля 2023, 10:08 Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность российской базы Хмеймим Минобороны РФ: землетрясение не повлияло на российские военные объекты в Сирии Пресс-служба Минобороны

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Землетрясение в северо-западной части Сирии не сказалось на боевой готовности российской авиабазы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск в этой стране. Так говорится в заявлении Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что разрушений и повреждений на военных объектах России нет.

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«Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению», — добавило Минобороны.

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По информации Минздрава Сирии, в результате землетрясения, эпицентр которого находится в Турции, погибли 237 человек и пострадали еще 639. Десятки людей остаются под завалами. Все сирийские учреждения здравоохранения мобилизовали для помощи раненым.

Серия землетрясений произошла около 04:00 в турецких провинциях Кахраманмараш и Газиантеп. По последним данным, жертвами стали 76 человек. Последствия стихийного бедствия ощутили в Сирии, Египте, Ливане, Ираке, Греции, Армении, на Кипре. Итальянцев предупредили, что землетрясение может вызвать в их стране цунами.