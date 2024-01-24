Происшествия 24 января 2024, 10:14 Количество пострадавших при взрыве газа в Якутии выросло до пяти Оперштаб: число пострадавших при взрыве газа в Томмоте выросло до 5 Пресс-служба МЧС

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При взрыве газа в городе Томмот в Якутии, по последним данным оперштаба, пострадали пять человек. Всех их госпитализировали. До этого сообщалось о четырех пострадавших.

«В результате взрыва пострадали пять человек: двое из них госпитализированы с термическими ожогами, трое — в связи с общесоматическим состоянием», — отметили представители оперативного штаба Якутии.

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Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Взрыв в четырехэтажном 24-квартирном доме на улице Кирова случился 24 января около 06:00 по московскому времени. Пожар не возник. Всех, кто был в доме, эвакуировали. Жильцов, среди которых шестеро детей, разместят в общежитии до устранения последствий взрыва. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Местная жительница рассказала «360», что дом сдали в эксплуатацию в 2017 году, жили в нем в основном пенсионеры. Проблем с газом раньше не наблюдалось.

Проверку по факту происшествия организовала прокуратура Алданского района Якутии.