Происшествия 24 января 2024, 09:37 Прокуратура организовала проверку после взрыва бытового газа в Якутии Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Прокурор Алданского района выехал на место взрыва бытового газа в городе Томмоте. Организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте Алданского района», — указали в ведомстве.

Реклама

По данным оперативных служб, в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по улице Кирова пострадали люди. Им оказывают медицинскую помощь. В ходе проверки районная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере газоснабжения и другим вопросам.

На место прибыла оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Судя по опубликованным кадрам, от взрыва повреждения получила не только квартира, но и несколько балконов и окон в доме. Согласно данным МЧС, пострадали четыре человека. Жительница Томмона рассказала «360», что в доме жили в основном пенсионеры.