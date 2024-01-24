Происшествия 24 января 2024, 08:34 Взрыв газа произошел в Якутии. Спасатели показали разрушенную квартиру МЧС: в якутском городе Томмот при взрыве газа в квартире пострадали 4 человека Пресс-служба МЧС

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В квартире четырехэтажного дома в городе Томмот Алданского района разгерметизировалось газовое оборудование и произошел взрыв без возгорания. Пострадали четыре человека, из них двоих госпитализировали с ожогами. Кадры с места происшествия показало МЧС Республики Саха (Якутия).

«Установлено, что в результате разгерметизации газового оборудования в одной из квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения», — сообщила пресс-служба.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

К месту происшествия приехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, над ликвидацией ЧП работал 41 специалист с 12 единицами техники. На фото видно, что взрыв повредил не только внутреннюю обстановку квартиры, но и несколько балконов и окон в доме вместе с обшивкой. Пострадали, по данным МЧС, четыре человека. Из них двое получили ожоги, их увезли в Алданскую центральную райбольницу.

Жительница Томмона рассказала «360», что дом сдали в 2017 году, в нем жили в основном пенсионеры. До сих пор проблем с газом не наблюдали, это первый такой случай.

«Взорвался газ, много пострадавших. Сильный хлопок. У мужчины и женщины, которые находились в квартире, сильные ожоги», — сказала она.

В доме на Ярославском шоссе в Москве 23 января произошел пожар, который спровоцировал утечку газа. Специалисты «Мосгаза» успели перекрыть стояк, огонь ликвидировали.