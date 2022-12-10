Происшествия 10 декабря 2022, 21:44 Около 10 взрывов прозвучали в Мелитополе Член ВГА Рогов: система ПВО сработала после 10 взрывов в Мелитополе РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Мелитополе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Сработала система ПВО, около десятка взрывов в Мелитополе», — отметил он.

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В своем Telegram-канале Рогов написал, что «в Мелитополе громко». Член ВГА пообещал рассказать подробности позже.

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Днем 10 декабря украинские боевики атаковали береговую линию Энергодара. Власти региона зафиксировали более 15 ударов. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины стреляли на расстоянии около двух километров до Запорожской АЭС.

Днем ранее российское Минобороны сообщило, что отечественные военные обнаружили временные огневые позиции украинских боевиков в Запорожской области. Вооруженные силы России ликвидировали шесть пусковых установок американских реактивных систем залпового огня MLRS и немецких MARS II.