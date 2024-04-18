Происшествия 18 апреля 2024, 04:01 Более 20 воздушных целей сбили над Белгородом, пострадал один человек Гладков: над Белгородом сбили 21 воздушную цель, пострадал один человек РИА «Новости»

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Российская система ПВО сбила на подлете к Белгороду 21 воздушную цель. В результате украинской атаки пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина — у нее осколочное ранение левой стопы», — сообщил Гладков.

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Губернатор отметил, что пострадавшую на скорой доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Оперативные группы уточняют информацию о последствиях воздушной атаки.

Около 23:00 российские силы ПВО отразили еще одну массированную атаку ВСУ — по региону выпустили 14 снарядов из РСЗО Vampire. В селе Пуляевка в частном домовладении пробита крыша и повреждено крыльцо.