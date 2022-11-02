Колеса шасси лопнули у самолета при посадке в аэропорту Иркутска. Фото с места | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 13:14 Колеса шасси лопнули у самолета при посадке в аэропорту Иркутска. Фото с места Фото: шасси лопнуло у самолета в аэропорту Иркутска Телеканал "360"

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Разрушение пневматических шасси произошло при посадке самолета в аэропорту Иркутска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Фото произошедшего попало в распоряжение «360».

«Произошло разрушение пневматических шасси у самолета при посадке. По предварительным данным, самолет выполнял рейс из Душанбе в Иркутск, на борту были 77 человек. Никто не пострадал», — сообщила прокуратура.

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Проводится проверка, устанавливается причина произошедшего.

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Иркутский аэропорт пока не принимает воздушные суда, так как самолет с поврежденными шасси все еще стоит на взлетно-посадочной полосе. Три самолета — из Внуково, Киренска и Усть-Кута — направили в Улан-Удэ.

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