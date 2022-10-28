СК назвал предварительную причину крушения Су-30 в Иркутске | 360°

Важное 28 октября 2022, 22:03 СК назвал предварительную причину крушения Су-30 в Иркутске СК: пилоты разбившегося Су-30 могли потерять сознание из-за неисправного оборудования РИА "Новости"

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Следователи проверяют версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30, который разбился в Иркутске. В связи с этим оба летчика могли потерять сознание во время полета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Экипаж Су-30 перестал выходить на связь из-за того, что летчики-испытатели находились в бессознательном состоянии.

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«В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — отметили в ведомстве.

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По данным Следственного комитета, Су-30 рухнул на двухэтажный жилой дом 23 октября в ходе проведения летных испытаний. В результате ЧП погибли два летчика-испытателя.

В рамках расследования проведут химические и судебно-медицинские экспертизы. Владельцев частного дома, на который упало воздушное судно, признали потерпевшими.

Ранее СК сообщал, что отказ техники и ошибка пилотирования могли стать причинами крушения самолета Су-30 в Иркутске. Также рассматривалась версия об остатке азота в кислородных баллонах.