Власть 24 октября 2022, 08:23 «Небо — их призвание». Губернатор Иркутской области — о погибших летчиках Су-30 Губернатор Иркутской области Кобзев ракрыл детали биографии погибших летчичиков Су-30 РИА «Новости»

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, как складывалась жизнь летчиков разбившегося в Иркутске Су-30. Речь идет о Максиме Конюшине и Викторе Крюкове. Губернатор написал о них в своем Telegram.

Этим утром он навестил семьи погибших и их сослуживцев.

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По его словам, Максим Конюшин работал с 2015 года на авиазаводе. Он родился в Приморье и окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов».

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«Небо было действительно его призванием. Награжден медалями министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени», — рассказал Кобзев.

Конюшину два года назад присвоили звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». Кобзев добавил, что у пилота остались двое детей и жена.

«Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю ее горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца», — написал глава региона.

Он договорился с супругой погибшего, что семье окажут психологическую помощь. Конюшина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Вторым погибшим был майор Виктор Крюков. Он родился на Украине в семье военного летчика, окончил с отличием Краснодарский военный авиационный институт. Крюков был летчиком-испытателем третьего класса и военным летчиком второго класса. Он выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. Майор вместе с женой десять лет назад переехал в Иркутск.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — сообщил Кобзев.

Накануне самолет Су-30 упал в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, там жили две семьи, из них никто не пострадал. Два летчика погибли.