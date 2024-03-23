Происшествия 23 марта 2024, 03:29 Кинологов подключили к работе у Crocus City Hall РИА «Новости»: у Crocus City Hall работают кинологи с собаками РИА «Новости»

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На территории около Crocus City Hall и соседнего Crocus Expo работают кинологи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подходы к зданиям и парковку обследуют несколько человек с собаками.

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До этого парковку осмотрели бойцы Росгвардии. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ, они продолжают проверять прилегающую территорию. Для этого задействовали мобильные комплексы «Аракс» и служебных собак.

Сотрудники СОБР Росгвардии отработали в Crocus City Hall, но были вынуждены покинуть здание из-за сильного задымления. Силовики выводили пострадавших вместе с пожарными и выносили трупы.

Депздрав Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в Crocus City Hall. Близкие могут обратиться на горячую линию узнать всю необходимую информацию.