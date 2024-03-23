Происшествия 23 марта 2024, 00:54 СОБР покинул Crocus City Hall из-за сильного задымления Хинштейн: сотрудники СОБР покинули Crocus City Hall из-за сильного дыма РИА «Новости»

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Из-за сильного задымления и невозможности дальше находиться в здании сотрудники СОБР Росгвардии покинули Crocus City Hall. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Несмотря на пожар, спецназ полностью „отработал“ подземный паркинг», — уточнил он.

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По словам Хинштейна, СОБР работал на первом этаже и части второго. Силовики выводили раненых вместе с пожарными и выносили трупы.

«Парни — настоящие герои!» — подчеркнул парламентарий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что на месте делают все, чтобы спасти людей. СОБР прибыл к Crocus City Hall вместе с десятками бригад скорой помощи и специалистами МЧС.

Для тушения пожара в здании концертного зала задействовали авиацию. На горящий Crocus City Hall сбросили уже более 160 тонн воды. Возгорание удалось локализовать к 01:00 23 марта.