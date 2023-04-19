Эксклюзив 19 апреля 2023, 13:37 «Каждый сантиметр был пройден». Жительница Балашихи рассказала, как искали погибшую девочку Жительница Балашихи рассказала, как вели поиски погибшей трехлетней девочки

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При поисках погибшей в Балашихе трехлетней девочки кинологи и волонтеры обыскали каждый сантиметр местности. Об этом «360» рассказала жительница соседнего дома Инеева Елена. По ее словам, искать девочку начали еще накануне днем, к месту ЧП приехали следователи и полицейские.

«Были задействованы, конечно, сразу все и спасательные органы, и поисковые группы, и полиция, и кинологи с собакой, чтобы найти девочку», — рассказала она.

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По словам женщины, искали ребенка буквально везде, был прочесан каждый сантиметр: чердаки, подвалы. Приезжали водолазы, чтобы обследовать дно реки, но даже фрагментов одежды найдено не было.

Она также рассказала, что одним из предположений было, что девочку забрали на руках, поэтому собака не взяла след, и спрятали где-то в доме. Однако уже утром в среду стало известно, что девочка погибла.

Днем 18 апреля в Балашихе после падения из окна восьмого этажа погибла женщина. После этого пропала ее трехлетняя дочь. К поискам были привлечены правоохранители и волонтеры. Позже в СК по Московской области подтвердили смерть ребенка — тело девочки нашли над козырьком подъезда, в полости под плитой балкона.