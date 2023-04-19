Происшествия 19 апреля 2023, 11:41 СК подтвердил обнаружение тела трехлетней девочки в Балашихе СК: тело трехлетней девочки обнаружили на козырьке подъезда в Балашихе Телеканал «360»

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Следственный комитет России по Московской области подтвердил, что тело трехлетней девочки обнаружили на козырьке подъезда в Балашихе. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда», — рассказали в региональном СК.

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По версии следствия, девочка вместе с матерью выпала из окна. На ее теле были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что жительница Балашихи разбилась насмерть, упав с восьмого этажа. Ее трехлетняя дочь пропала. Следователи изучили записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, что девочка вместе с матерью зашла в подъезд и уже не выходила. К поискам ребенка привлекли кинологов и волонтеров из отряда «Лиза Алерт». Они обследовали канализационные люки, а также берег реки. Позже СМИ сообщили, что тело девочки найдено на козырьке дома.