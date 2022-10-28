Картину Вермеера вернули на выставку после нападения активистов в Гааге | 360°

Мир 28 октября 2022, 21:43 Картину Вермеера вернули на выставку после нападения активистов в Гааге Музей в Гааге сообщил, что на выставку вернули пострадавшую от рук экоактивистов картину YouTube

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Картину «Девушка с жемчужной сережкой» голландского художника Яна Вермеера XVII века вернули в музее «Маурицхейс» в Гааге после того, как ее пытались испортить экоактивисты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Мы очень рады, что картина не пострадала и вернулась на свое законное место так быстро. Посетители со всего мира вновь могут любоваться полотном, для чего и предназначены произведения искусства», — сказала директор музея Мартина Госселинк.

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Трое экоактивистов из Бельгии вчера пытались изуродовать всемирно известную картину, написанную в 1665 году. Один из зачинщиков приклеился головой к картине, которая была защищена стеклом картине. Другой активист — рукой к зеленой стене рядом с картиной. Из-за происшествия музей закрыли, а хулиганов задержали правоохранители.

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Этот инцидент уже не первый. В октября прошло несколько подобных перформансов вандалов, атаковавших шедевры мировой живописи в музеях Европы. Экоактивисты уже устраивали представление с картиной «Подсолнухи» Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Они облили шедевр супом, сообщил НСН.