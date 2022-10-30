Скелет динозавра в музее Берлина стал целью акции экоактивистов | 360°

Мир 30 октября 2022, 20:33 Скелет динозавра в музее Берлина стал целью акции экоактивистов Экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина

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Участники радикального экологического движения Letzte Generati («Последнее поколение») приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории. Как сообщила газета Berliner Morgenpost, активисты заявили, что человечество вымрет, как древние ящеры, если не начнет ценить экологию.

В заявлении движения говорится, что люди всего мира оказались перед серьезной угрозой изменения климата. Этот вопрос нужно решать сейчас, пока человечество не повторило судьбу динозавров.

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Приклеенными к скелету экологические активисты простояли около 30 минут. Сотрудники музея вызвали на место полицию и спасателей, которые отцепили участников акции от экспоната.

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В правоохранительных органах отметили, что кости возрастом 60 миллионов лет не пострадали, потому что активисты приклеились к металлическим опорным стержням, удерживающим скелет.

Против активистов завели уголовное дело. Директор музея написал на них заявление о незаконном проникновении.

Это не первая акция участников движения Letzte Generati за последние недели. В галерее Потсдама они облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне.