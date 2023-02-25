Происшествия 25 февраля 2023, 07:21 Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 218 человек Daily Sabah: жертвами землетрясений в Турции стали 44 218 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число погибших в результате крупных землетрясений с центром в Кахраманмараше, которые произошли на юго-востоке Турции, достигло 44 218 человек. Об этом в пятницу сообщила Daily Sabah со ссылкой на республиканское Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

В агентстве уточнили, что с 6 февраля произошло 9 136 подземных толчков. Более 1,9 миллиона человек, переживших стихийное бедствие, сейчас укрываются в общежитиях, гостиницах, общественных гостевых домах, учреждениях Министерства образования и других объектах в зонах землетрясения и районах, не затронутых землетрясениями.

Реклама

Власти страны развернули 335 382 палатки для укрытия выживших, а также команды продолжают создавать контейнерные городки в 130 различных районах в 10 провинциях, добавили в AFAD.

Реклама

В заявлении также отмечается, что 11 424 сотрудника поисково-спасательных служб из местных и международных организаций, включая неправительственные организации, все еще находятся на местах в регионе. Еще 239 977 человек из AFAD, полиции, армии, медиков и местных служб безопасности и поддержки, а также добровольцев продолжают помогать пострадавшим.

Накануне AFAD сообщило еще об одном землетрясении магнитудой 4,7 на востоке Турции. Очаг залегал на глубине пять километров, эпицентр находился в районе города Сивас. Информации о раненых и погибших во время землетрясения не поступало.