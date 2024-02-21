Эксклюзив 21 февраля 2024, 21:39 «Из-за какого-то участка». Появились подробности попытки подрыва машины жителя Краснодара Источник «360»: родственнику «взрывника» машины в Краснодаре поджигали ворота

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Задержанный за попытку подрыва машины своего двоюродного брата в Краснодаре давно конфликтовал с ним, рассказал «360» рассказал сосед пострадавшего. По его словам, за несколько дней до этого мужчине уже поджигали ворота.

Ссора из-за участка

Собеседник «360» признался, что переехал в район недавно и не знает точной причины конфликта между родственниками. По его словам, ссора могла произойти из-за вопроса, связанного с недвижимостью.

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«Я слышал только, что [конфликт произошел] из-за какого-то участка. А что конкретно — я не знаю», — отметил мужчина.

Краснодарец вспомнил, что это не первое происшествие, свидетелем которого он стал. Он сообщил, что за 10 дней до попытки подрыва автомобиля кто-то попытался поджечь ворота его соседа.

«Видел, что подожгли ему ворота. В прошлом году ему еще надписи [сделали] на воротах и на машине. Разрисовали все, короче. Что за надписи, я уже не помню», — указал местный житель.

«Подрывник» стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. К счастью, от самодельной бомбы никто не пострадал.

Подозреваемого задержали после звонка супруги родственника задержанного — женщина увидела, как тот долго что-то делал с огнетушителем рядом с автомобилем. Давать комментарии она отказалась.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который пытался взорвать силовика в Лобне. Пойманного уроженца Ярославля взяли под арест по делу о теракте и госизмене.