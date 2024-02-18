Происшествия 18 февраля 2024, 03:47 Краснодарец подложил родственникам бомбу из-за спора о наследстве Shot: в Краснодаре арестовали мужчину, подложившего бомбу родственникам Freepik

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Житель Краснодара заложил под автомобиль своего родственника самодельную бомбу в огнетушителе. Таким образом мужчина хотел решить давний спор о наследстве, сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в микрорайоне Пашковский. Жительница Краснодара вышла из дома и обнаружила под машиной супруга огнетушитель. Предмет показался ей подозрительным, и она вызвала полицию.

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Специалисты установили, что в корпусе огнетушителя было 300 граммов пиротехнической смеси, электрический воспламенитель и поражающие элементы. Полиция вычислила подозреваемого. Им оказался 48-летний родственник супружеской пары. Мужчина признался, что так хотел разрешить давний спор о наследстве. Против него возбудили уголовное дело.

Наследство стало причиной условного срока для жителя Пензенской области. Он присвоил 2,1 миллиона рублей с банковской карты погибшего родственника, однако деньги по наследству предназначались другому члену семьи.