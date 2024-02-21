Важное 21 февраля 2024, 11:16 Уроженца Ярославля задержали за попытку теракта в Лобне ФСБ: хотевшего взорвать силовика в Лобне агента украинских спецслужб арестовали

Читать 360tv в

Агента украинских спецслужб, пытавшегося взорвать силовика в Лобне, арестовали по делу о теракте и госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области.

«Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов», — передали в пресс-службе.

Реклама

Злоумышленник заложил взрывчатку под машину, припаркованную у одного из административных зданий городского округа Лобня. Самодельное взрывное устройство оперативно обезвредили взрывотехники. Никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». Подозреваемого арестовали.

В Лобне из-за найденной взрывчатки в машине вводили режим террористической опасности. Улицы перекрыли, жителей нескольких домов эвакуировали в школы. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. После обезвреживания взрывчатки силовики осмотрели несколько зданий, только после этого горожане смогли вернуться в свои квартиры.