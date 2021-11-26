Источник: один из шахтеров выбрался живым из шахты «Листвяжная»

Работавший на шахте «Листвяжная» шахтер выбрался на поверхность, сообщил «360» осведомленный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам собеседника, горняки могли найти кислородный карман или найти струю свежего воздуха. Кроме того, в шахтах есть вода, так что от жажды там умереть нельзя.

«Буквально недавно человек выполз. Это не спасатель, это шахтер», — подчеркнул источник. По словам собеседника, еще остается надежда, найти новых выживших.

Первым выжившим на шахте «Листвяжная» стал помощник командира звена МЧС, которые спустились под землю для помощи заблокированным горнякам. Он выбрался из шахты самостоятельно. С места его забрали в больницу.

Взрыв и пожар произошли на шахте «Листвяжная» в минувший четверг, 25 ноября. Изначально власти подтверждали гибель 11 шахтеров. Пропавшими без вести числились более 30 человек. Вечером власти округа заявили о том, что в шахте погибли 46 горняков и шесть сотрудников МЧС. Если информация о втором выжившем подтвердится, то количество жертв ЧП уменьшится до 50.