Появилось видео с выбравшимся живым из шахты «Листвяжная» спасателем

Появилось видео со спасателем, который смог живым выбраться из шахты «Листвяжная». Ему оказывают первую помощь. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что выживший — это медик, один из шести горноспасателей ВГСЧ, пропавших накануне. По мнению руководителя ведомства, иначе как чудом, его спасение никак не назовешь.

«Чудо это делают наши люди, горноспасатели, люди с Кузбасса», — подчеркнул Чуприян.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уточнил, что сейчас Заковряшин находится в состоянии средней степени тяжести. Его на реанимобиле должны доставить в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, там его уже ждут. После осмотра будет поставлен точный диагноз.

Ранее стало известно, что спасатель смог самостоятельно выйти из шахты, пробыв под землей целую ночь.