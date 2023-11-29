Происшествия 29 ноября 2023, 09:15 Исполняющий обязанности главы Подольска рассказал подробности ликвидации беспилотника Артамонов: беспилотник сбили в Подольской деревне Борисовка Marcus Brandt/dpa/globallookpress

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Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов раскрыл подробности ликвидации беспилотника Вооруженных сил Украины. Как он уточнил в своем Telegram-канале, летевший на Москву дрон сбили в небе над деревней Борисовка.

«Сегодня утром, [29 ноября], в районе деревни Борисовка силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву», — указал он.

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По словам Артамонова, на месте уже работают экстренные службы. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Исполняющий обязанности главы Подольска призвал горожан сохранять спокойствие. Он взял ситуацию на личный контроль.

Об атаке беспилотника утром 29 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что летевший на столицу дрон сбили в небе над Подольском. Беспилотник успешно ликвидировали отечественные бойцы при помощи системы противовоздушной обороны.

По данным Минобороны, атаку совершили Вооруженные силы Украины. Их попытку пресекли около 07:30 по московскому времени.