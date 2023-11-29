29 ноября 2023, 08:35
После атаки украинского БПЛА в Подмосковье никто не пострадал
Собянин: никто не пострадал от атаки дрона ВСУ в Московской области
Российские военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший к Москве беспилотник. В результате атаки дрона обошлось без пострадавших, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — уточнил он.
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Глава города добавил, что в районе падения обломков разрушений не нашли. Предположительно, обошлось без жертв.
Собянин добавил, что прибывшие на место ЧП представители экстренных служб устанавливают все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что в среду в 07:30 военные пресекли попытку киевского режима атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
На днях Украина попыталась атаковать столицу с помощью массового удара беспилотниками. Силы ПВО сбили летевшие на Москву дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.
Сергей Собянин
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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