Важное 29 ноября 2023, 07:49 Украинский беспилотник сбили над Подольском Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Подольском

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Над Подольским городским округом Московской области утром сбили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что дрон уничтожили в 07:30.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», — констатировали в ведомстве.

Беспилотник ликвидировали дежурные силы противовоздушной обороны. О последствиях происшествия информации пока нет.

Накануне беспилотник нашли на побережье в Краснодарском крае. При его падении никто не пострадал. Ранее, 27 ноября, дрон сбили в небе над Рязанской областью, а за день до этого — над Смоленской. Их уничтожили силами противовоздушной обороны.

Чаще всего украинские боевики наносят удары, в том числе с беспилотников, по приграничным регионам России: Белгородской, Курской, Брянской областям. К примеру, 28 ноября они атаковали инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, применив дрон-камикадзе. Пострадавших не было.