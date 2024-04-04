Происшествия 04 апреля 2024, 04:44 Иркутянин выбежал на взлетно-посадочную полосу в Сургуте, чтобы успеть на рейс Freepik

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Житель Иркутска выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы успеть на свой самолет. Об этом сообщил Telegram-канал «Слава Иркутск».

По данным правоохранителей, мужчина приехал в аэропорт Сургута для перелета в Москву. Он прошел к регистрационной стойке, зашел в помещение для курения и оттуда услышал объявление о посадке на свой рейс.

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Однако пассажир не захотел выходить к воротам и пошел другим путем: выбежал из аэропорта, перепрыгнул через ограждение взлетно-посадочной полосы и направился прямо к трапу.

Там его поймали работники воздушной гавани. В итоге на иркутянина составили административный протокол по статье «незаконное проникновение на охраняемую территорию» и приговорили к суткам ареста.

Ранее пассажир в Домодедово после прохождения досмотра выбежал на летное поле и спрятался в багаже одного из самолетов. Блюстители порядка задержали его. Как рассказала мама мужчины в беседе с «360», причиной такого поведения могла стать паническая атака.