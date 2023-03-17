Происшествия 17 марта 2023, 14:11 Неадекватного пассажира вытащили из багажного отсека самолета в Домодедово Telegram-канал «112»: пассажир в Домодедово спрятался в багажном отсеке самолета РИА «Новости»

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Сотрудники аэропорта Домодедово извлекли из багажного отсека одного из самолетов пассажира, который решил попасть на рейс без билета. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, 24-летний Максим К. приобрел билет на рейс «Уральских авиалиний» в Калининград. Он уже прошел досмотр, однако после этого выбежал на летное поле и спрятался в багажный отсек другого калининградского рейса, от компании S7.

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Сотрудники заметили молодого человека и вызвали полицию. На задержании Максим вел себя настолько бурно, что правоохранителям пришлось надеть на него наручники. Неудачливого путешественника отправили на медицинское освидетельствование.

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Остальным пассажирам рейса S7 пришлось задержаться, пока в целях безопасности багаж осматривали повторно.

Пресс-служба московской транспортной межрегиональной прокуратуры объявила о начале проверки по факту публикации в СМИ об инциденте с багажным отсеком.

Ранее в Домодедово дебош устроил пассажир рейса Москва — Казань. Свое поведение он объяснил боязнью летать.