Эксклюзив 17 марта 2023, 15:44 Ковид назвали вероятной причиной странного поступка пассажира в аэропорту Домодедово Пассажир залез в багажный отсек самолета в Домодедово из-за панических атак

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Панические атаки могли стать вероятной причиной решения жителя Калининграда Максима К. забраться в багажный отсек самолета в аэропорту Домодедово. Об этом «360» рассказала его мама Светлана.

По ее словам, сын тяжело переболел коронавирусной инфекцией, после чего начал периодически испытывать панические атаки.

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«Такого раньше не было, пошли осложнения после как раз после ковида. В прошлом году тяжело переболел, панические атаки были. В этом году тоже, в себя толком не пришел после болезни», — рассказала женщина.

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Светлана уточнила, что сын планировал улететь домой. В Москву он приезжал в гости к сослуживцу.

«Максим опоздал на рейс. Звонил, что скоро посадка и он в аэропорту. А потом сын старший позвонил и сообщил, что Максим опоздал на самолет. Я переживаю, двое суток себе места не нахожу», — добавила она.

Ранее стало известно, что пассажир в Домодедово после прохождения досмотра выбежал на летное поле и спрятался в багажном отсеке одного из самолетов. Правоохранители сумели его задержать.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала о начале проверки по факту ЧП.