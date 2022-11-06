Иномарка врезалась в грузовик на северо-западе Москвы, водитель погиб | 360°

06 ноября 2022, 03:21
Иномарка врезалась в грузовик на северо-западе Москвы, водитель погиб
Водитель Opel Insignia погиб в ДТП с грузовиком в Москве
Авария произошла в ночь на 6 ноября в районе пересечения проспекта Маршала Жукова и МКАД. Водитель Opel Insignia врезался в «КамАЗ» дорожных рабочих, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Пострадавшего водителя зажало в салоне автомобиля. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики обнаружили, что мужчина погиб. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Накануне в Башкирии произошла авария с участием иномарки и грузовика. В результате столкновения Volkswagen Caravelle и МАЗ погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы.
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Днем ранее на трассе Зязиков Юрт – Новый Редант случилось еще одно ДТП. Пострадали четыре человека.
ДТП
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